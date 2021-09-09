ABD’nin inşaat demiri ithalatı Temmuz ayında %12,9 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 09:09:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12,9 ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %27,3 düşüşle 82.623 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 66,9 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 51,4 milyon $’a kıyasla 65,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 27.853 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 25.479 mt’a kıyasla 31.176 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 30.208 mt ile Cezayir, 7.609 mt ile Rusya, 5.079 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.136 mt ile Kanada takip etti.