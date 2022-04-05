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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat ayında %95,6 arttı

Salı, 05 Nisan 2022 09:07:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %95,6 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %79,6 artışla 139.171 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 60,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 37,2 milyon $’a kıyasla 112,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 27.704 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla 69.751 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 31.491 mt ile Meksika, 24.101 mt ile Türkiye, 8.169 mt ile Kanada ve 5.039 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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