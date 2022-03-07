ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak ayında %18,9 arttı

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:04:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %18,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %27,4 düşüşle 71.153 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 51,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 37,2 milyon $’a kıyasla 60,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 27.703 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla 46.149 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 28.322 mt ile Meksika, 9.576 mt ile Türkiye, 7.678 mt ile Kanada ve 4.003 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.