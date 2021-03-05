ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak ayında %120,9 arttı

Cuma, 05 Mart 2021 11:15:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Aralık ayına kıyasla %120,9 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %1,6 artışla 98.236 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 19,8 milyon $ ve geçen yıl Ocak ayında kaydedilen 45,1 milyon $’a kıyasla 44,9 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.252 mt ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 33.724 mt’a kıyasla 69.955 mt inşaat demiri ithal eden Türkiye oldu. Türkiye’yi 19.484 mt ile Meksika, 4.473 mt ile Kanada ve 3.974 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.