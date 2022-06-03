ABD’nin inşaat demiri ithalatı Nisan ayında %36,8 düştü

Cuma, 03 Haziran 2022 09:02:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %36,8 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %11 düşüşle 92.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 126,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 63,2 milyon $’a kıyasla 80,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 55.224 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 19.477 mt’a kıyasla 32.000 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 26.325 mt ile Türkiye, 21.424 mt ile Cezayir, 6.528 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.019 mt ile Kanada takip etti.