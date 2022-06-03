﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Nisan ayında %36,8 düştü

Cuma, 03 Haziran 2022 09:02:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %36,8 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %11 düşüşle 92.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 126,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 63,2 milyon $’a kıyasla 80,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 55.224 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 19.477 mt’a kıyasla 32.000 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 26.325 mt ile Türkiye, 21.424 mt ile Cezayir, 6.528 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.019 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer haberler

18 May

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayında %8,9 arttı
05 May

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart ayında %5,7 arttı
22 Nis

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında %79,7 arttı
05 Nis

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat ayında %95,6 arttı
24 Mar

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %15,4 düştü
07 Mar

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak ayında %18,9 arttı
23 Şub

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında %23,2 arttı
07 Şub

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %50,7 düştü
21 Oca

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %41,1 düştü
11 Oca

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %4,3 düştü