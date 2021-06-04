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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Nisan ayında %18,6 düştü

Cuma, 04 Haziran 2021 09:34:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %18,6 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %5,9 düşüşle 72.397 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 69,9 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 53,7 milyon $’a kıyasla 63,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 23.371 mt’a ve hiç ithalat gerçekleşmeyen geçen yılın Nisan ayına kıyasla 35.107 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i 30.353 mt ile Türkiye, 19.477 mt ile Meksika, 7.424 mt ile İspanya ve 5.688 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  inşaat demiri  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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