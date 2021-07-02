﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mayıs ayında %18,9 düştü

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:25:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,9 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %26 düşüşle 84.732 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 63,2 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a kıyasla 54,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 19.477 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 23.818 mt’a kıyasla 32.295 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 17.259 mt ile Cezayir, 9.869 mt ile Türkiye, 9.519 mt ile Vietnam ve 5.328 mt ile Rusya takip etti.


Etiketler: inşaat demiri  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Haz

ABD’nin çekme tel ihracatı Nisan ayında %23,4 düştü
25  Haz

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Nisan ayında %2,8 arttı
23  Haz

ABD’nin ticari profil ithalatı Nisan ayında %34,1 düştü
22  Haz

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında %21,9 arttı
04  Haz

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Nisan ayında %18,6 düştü