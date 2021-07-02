ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mayıs ayında %18,9 düştü

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:25:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,9 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %26 düşüşle 84.732 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 63,2 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a kıyasla 54,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 19.477 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 23.818 mt’a kıyasla 32.295 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 17.259 mt ile Cezayir, 9.869 mt ile Türkiye, 9.519 mt ile Vietnam ve 5.328 mt ile Rusya takip etti.