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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart ayında %65,6 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 09:16:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Şubat ayına kıyasla %65,6 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %78 artışla 128.343 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 37,2 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 36,1 milyon $’a kıyasla 69,9 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 54.143 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 19.747 mt’a kıyasla 31.165 mt inşaat demiri ithal eden Türkiye oldu. Türkiye’yi 27.371 mt ile Cezayir, 27.236 ile İspanya, 20.535 mt ile Meksika ve 12.826 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: inşaat demiri  ABD  uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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