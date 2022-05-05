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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart ayında %5,7 arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 09:10:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %5,7 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %14,7 artışla 147.166 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 112,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 69,9 milyon $’a kıyasla 126,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 69.751 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 27.371 mt’a kıyasla 58.519 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 12.219 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 10.057 mt ile Türkiye, 4.849 mt ile Brezilya ve 3.155 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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