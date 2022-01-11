ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %4,3 düştü

Salı, 11 Ocak 2022 09:14:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %4,3 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %81,6 artışla 121.422 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 102,2 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 30,6 milyon $’a kıyasla 92 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 29.198 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan 2021 yılının Kasım ayına kıyasla 34.427 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 30.299 mt ile Meksika, 24.937 mt ile İspanya, 16.921 mt ile Türkiye ve 7.087 mt ile Kanada takip etti.