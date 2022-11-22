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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayında %14,3 azaldı

Salı, 22 Kasım 2022 09:20:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %26,3 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %6,2 düşüşle 13.291 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 15,1 milyon $’a kıyasla 13,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 13.698 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12.773 mt’a kıyasla 9.754 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.752 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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