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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %12,4 düştü

Pazartesi, 11 Ocak 2021 10:06:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılı Kasım ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Ekim ayına kıyasla %12,4 düşüşle ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %19,8 artışla 66.845 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 33,9 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 26,6 milyon $’a kıyasla 30,6 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, bu yılın Ekim ayında kaydedilen 44.220 mt ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 22.917 mt’a kıyasla 38.995 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 17.031 mt ile Meksika, 5.707 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 5.067 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  ABD  |  benzer haberler »


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