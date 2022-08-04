ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %60,8 düştü

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:00:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %60,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %15,6 düşüşle 80.093 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 174,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 66,9 milyon $’a kıyasla 85,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 34.641 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 27.853 mt’a kıyasla 27.595 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 24.537 mt ile Türkiye, 16.072 mt ile Cezayir, 5.476 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 5.007 mt ile Kanada takip etti.