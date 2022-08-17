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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %51,3 düştü

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:12:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %51,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %4,8 artışla 99.493 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 174,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 66,9 milyon $’a kıyasla 104,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 40.934 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 11.542 mt’a kıyasla 35.472 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 27.595 mt ile Meksika, 24.537 mt ile Türkiye, 5.475 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 5.007 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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