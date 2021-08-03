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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %12 arttı

Salı, 03 Ağustos 2021 09:26:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %12,9 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %34,7 artışla 94.915 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 54,6 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 34,6 milyon $’a kıyasla 66,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 32.295 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 19.981 mt’a kıyasla 27.853 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 20.570 mt ile İspanya, 14.793 mt ile İtalya, 11.934 mt ile Türkiye ve 11.542 mt ile Cezayir takip etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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