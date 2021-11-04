ABD’nin inşaat demiri ithalatı Eylül ayında %69,7 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 09:07:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %69,7 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %268,3 artışla 143.950 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 69,2 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a kıyasla 115,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 13.846 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçen yılın Eylül ayına kıyasla 42.662 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 40.471 mt ile Türkiye, 36.707 mt ile Meksika, 11.772 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 5.119 mt ile Kosta Rika takip etti.