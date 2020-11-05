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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Eylül ayında %56,3 düştü

Perşembe, 05 Kasım 2020 10:27:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Ağustos ayına kıyasla %56,3 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %44,3 düşüşle 39.080 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 39,3 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 36,4 milyon $’a kıyasla 18,9 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, bu yılın Ağustos ayında kaydedilen 24.074 mt ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 16.049 mt’a kıyasla 24.758 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 6.879 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 4.077 mt ile Kanada ve 3.246 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: inşaat demiri  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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