ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim ayında %95,4 arttı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:47:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yıl Ekim ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Eylül ayına kıyasla %95,4 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %36,9 artışla 76.347 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 18,9 milyon $ ve önceki yıl Ekim ayında kaydedilen 28,5 milyon $’a kıyasla 33,9 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, bu yılın Eylül ayında kaydedilen 3.246 mt ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 12.438 mt’a kıyasla 44.220 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 21.992 mt ile Meksika, 5.780 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.024 mt ile Kanada takip etti.