ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim ayında %11,9 düştü

Çarşamba, 08 Aralık 2021 09:18:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %11,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %66,2 artışla 126.865 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 115,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a kıyasla 102,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 40.471 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 44.220 mt’a kıyasla 45.606 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 32.145 mt ile Meksika, 29.198 mt ile Cezayir, 10.712 mt ile Mısır ve 5.649 mt ile Kanada takip etti.