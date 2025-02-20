ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık'ta aylık %13,7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %22,2 artışla 57.042 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 30,8 milyon $’a kıyasla 39,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 26.419 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.109 mt ile Bulgaristan, 5.400 mt ile Kanada, 3.389 ile Vietnam ve 1.023 mt ile Güney Kore takip etti.