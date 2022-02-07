ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %50,7 düştü

Pazartesi, 07 Şubat 2022 09:05:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %50,7 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %34,5 artışla 59.817 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 92 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 19,8 milyon $’a kıyasla 51,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 30.299 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 11.517 mt’a ayına kıyasla 28.426 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 25.246 mt ile Cezayir, 3.992 mt ile Kanada ve 1.283 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.