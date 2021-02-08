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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Aralık ayında %33,5 düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 12:16:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılı Aralık ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Kasım ayına kıyasla %33,5 düşüşle fakat bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %7,5 artışla 44.464 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 30,6 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 22,6 milyon $’a kıyasla 19,8 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, geçen yılın Kasım ayında ithalat yapmayan ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 17.668 mt’a kıyasla 18.638 mt inşaat demiri ithal eden İspanya oldu. İspanya’yı 11.517 mt ile Meksika, 5.949 mt ile Kanada, 4.252 mt ile Türkiye ve 3.627 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  inşaat demiri  uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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