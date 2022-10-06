ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ağustos ayında %25,8 düştü

Perşembe, 06 Ekim 2022 09:05:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %25,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %23,3 artışla 104.519 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 142,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 69,2 milyon $’a kıyasla 89,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 63.535 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 28.732 mt’a kıyasla 53.268 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 24.392 mt ile Meksika, 11.665 mt ile Cezayir, 7.279 mt ile Kanada ve 3.050 mt ile İspanya takip etti.