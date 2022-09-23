ABD’nin inşaat demiri ihracatı Temmuz ayında %28,4 düştü

Cuma, 23 Eylül 2022 09:07:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %28,4 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %27,5 düşüşle 18.397 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 28,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 24,2 milyon $’a kıyasla 20,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 23.721 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 18.762 mt’a kıyasla 15.223 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.