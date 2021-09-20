ABD’nin inşaat demiri ihracatı Temmuz ayında %1,6 arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:28:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %1,6 ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %37,6 artışla 32.344 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 12,3 milyon $’a kıyasla 24,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 23.429 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 15.161 mt’a kıyasla 18.762 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.003 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 2.311 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.