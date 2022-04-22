ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında %79,7 arttı

Cuma, 22 Nisan 2022 09:21:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %79,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %2,4 artışla 19.905 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 19,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 7.759 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 16.502 mt’a kıyasla 14.646 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.522 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.001 mt ile Bahamalar takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.