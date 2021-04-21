ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında %29,7 düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 09:43:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayına kıyasla %29,7 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %1,1 düşüşle 19.445 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,5 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 12,6 milyon $’a kıyasla 14,9 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 25.783 mt ve geçen yıl Şubat ayında kaydedilen 15.905 mt’a kıyasla 16.502 mt ile Kanada oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.