ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %25,9 arttı

Pazartesi, 22 Mart 2021 10:38:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayına kıyasla %25,9 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %125,1 artışla 27.657 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 14,2 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 8,4 milyon $’a kıyasla 18,5 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 18.057 mt ve geçen yıl Ocak ayında kaydedilen 10.274 mt’a kıyasla 25.783 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.109 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.