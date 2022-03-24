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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %15,4 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 09:14:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %15,4 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %59,9 düşüşle 11.080 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 12,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.079 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 25.783 mt’a kıyasla 7.759 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.499 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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