ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında %8,6 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 09:09:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %8,6 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %4,5 düşüşle 19.834 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 21,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a kıyasla 20,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 19.676 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 16.892 mt’a kıyasla 16.325 mt ile Kanada oldu. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.