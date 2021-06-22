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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında %21,9 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 09:10:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %21,9 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %55,9 artışla 20.640 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 13,9 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 8,3 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 13.583 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 12.170 mt’a kıyasla 16.892 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.113 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  inşaat demiri  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


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