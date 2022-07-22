ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mayıs ayında %50,3 arttı

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:09:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %50,3 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %43,6 artışla 29.810 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 20,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 30,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 16.325 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 18.089 mt’a kıyasla 25.686 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.452 mt ile Bahamalar takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.