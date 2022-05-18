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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayında %8,9 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 09:12:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %8,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %28,1 artışla 21.694 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 19,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 13,9 milyon $’a kıyasla 21,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.646 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 13.583 mt’a kıyasla 19.677 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.522 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.001 mt ile Bahamalar takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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