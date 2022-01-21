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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %41,1 düştü

Cuma, 21 Ocak 2022 09:15:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %41,4 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %50,7 düşüşle 10.628 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 13,6 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.580 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 20.363 mt’a kıyasla 9.098 mt ile Kanada oldu. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  uzun ürünler  çelik üretimi  inşaat demiri  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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