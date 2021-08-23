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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında %20,3 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 09:22:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %20,3 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %35,8 artışla 24.981 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 12,1 milyon $’a kıyasla 22,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 18.089 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 11.946 mt’a kıyasla 23.430 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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