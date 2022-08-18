ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında %13,9 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 09:07:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %13,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %2,8 artışla 44.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 24,9 milyon $’a kıyasla 25,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 25.686 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 23.429 mt’a kıyasla 23.721 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.