﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında %13,9 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 09:07:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %13,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %2,8 artışla 44.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 24,9 milyon $’a kıyasla 25,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 25.686 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 23.429 mt’a kıyasla 23.721 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Temmuz döneminde %14,7 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler

ABD inşaat demiri piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor

18 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları düştü

17 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye uzun mamul ihracat piyasası şimdilik durgun

17 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD ithal inşaat demiri piyasası sabit fakat zayıf

17 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %51,3 düştü

17 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri satış fiyatları toparlanmaya başladı, piyasa görünümü olumlu

16 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Haziran döneminde düştü

16 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları hafta başlarken revize edildi

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya ithal inşaat demiri piyasası durgun seyretmeye devam ediyor

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük