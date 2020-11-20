ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayında %8,6 düştü

Cuma, 20 Kasım 2020 10:21:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayına kıyasla %8,6 düşüş ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %59,1 artışla 20.341 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 14,4 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 12,9 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 17.000 mt ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 9.478 mt’a kıyasla, 16.220 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.417 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.