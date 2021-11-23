ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayında %36,2 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 09:06:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %36,2 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %31,2 düşüşle 14.166 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 13,1 milyon $’a kıyasla 15,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 20.193 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 16.455 mt’a kıyasla 12.773 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.