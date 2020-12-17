﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %6,5 arttı

Perşembe, 17 Aralık 2020 10:09:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayına kıyasla %6,5 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %43,6 artışla 21.917 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 13,1 milyon $ ve önceki yıl Ekim ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a kıyasla 13,8 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 16.455 mt ve önceki yıl Ekim ayında kaydedilen 10.233 mt’a kıyasla, 17.864 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.327 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  inşaat demiri  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Ara

ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %17,3 arttı
07  Ara

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ekim ayında %95,4 arttı
02  Ara

ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %32,9 arttı
24  Kas

ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %22,9 arttı
20  Kas

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül ayında %8,6 düştü