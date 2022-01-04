ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %27,4 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 09:53:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %27,4 artışla ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %17,7 düşüşle 18.041 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 15,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 12.773 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 17.864 mt’a kıyasla 14.580 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.746 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.