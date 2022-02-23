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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında %23,2 arttı

Çarşamba, 23 Şubat 2022 09:08:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %23,2 artışla ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %40,4 düşüşle 13.091 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 14,2 milyon $’a kıyasla 12,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 9.098 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 18.057 mt’a kıyasla 11.079 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: inşaat demiri  ith/ihr istatistikleri  ABD  uzun ürünler  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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