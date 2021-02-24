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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında %1,9 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:26:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayına kıyasla %1,9 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %124,1 artışla 21.963 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 13,6 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 14,2 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 20.363 mt ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 8.157 mt’a kıyasla, 18.057 mt ile Kanada oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat demiri  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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