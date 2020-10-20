ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında %23,2 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 09:33:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Ağustos ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Temmuz ayına kıyasla %23,2 ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %47,2 artışla 22.257 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 12 milyon $ ve önceki yıl Ağustos ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a kıyasla 14,4 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 14.778 mt ve önceki yıl Ağustos ayında kaydedilen 10.612 mt’a kıyasla, 17.000 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.891 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.