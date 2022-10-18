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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında %2,2 azaldı

Salı, 18 Ekim 2022 09:09:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,2 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %18,9 düşüşle 18.001 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 20,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a kıyasla 19,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 15.223 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 20.193 mt’a kıyasla 13.698 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.769 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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