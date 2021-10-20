ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında %12,5 düştü

Çarşamba, 20 Ekim 2021 09:01:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %12,5 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %0,8 düşüşle 22.193 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,2 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 14,4 milyon $’a kıyasla 23,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 18.762 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 12.170 mt’a kıyasla 20.193 mt ile Kanada oldu. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.