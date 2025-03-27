ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak’ta aylık %36,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %36,8 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %37,2 düşüşle 38.609 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 30,6 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 77,1 milyon $’a kıyasla 42,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Aralık ayında kaydedilen 15.777 mt’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 23.380 mt’a kıyasla 20.225 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 12.650 mt ile Güney Kore, 2.463 mt ile İsveç ve 1.385 mt ile Brezilya takip etti.