ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım’da aylık %5,9 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %18,7 artışla 41.659 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 66,7 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 45,7 milyon $’a kıyasla 44,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ekim ayında kaydedilen 18.908 mt’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 16.877 mt’a kıyasla 17.683 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 15.377 mt ile Güney Kore, 3.796 mt ile Avustralya ve 1.933 mt ile İsveç takip etti.