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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık’ta aylık %32,2 geriledi

Perşembe, 27 Şubat 2025 08:12:06 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %32,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,7 düşüşle 28.232 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 44,1 milyon $’a kıyasla 57,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Kasım ayında kaydedilen 17.683 mt’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 17.073 mt’a kıyasla 15.777 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 7.729 mt ile Güney Kore, 1.339 mt ile Avustralya ve 1.196 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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