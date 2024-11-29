ABD’li çelik şirketi Meksika’daki ithalat sorunuyla ilgili konuştu

Müşterileri arasında Caterpillar, Bombardier, Southern Peru Corporation ve Trinity Rail gibi şirketler bulunan çelik tüccarı ve işleyicisi BMG Latin America Inc., SteelOrbis’in Meksika’da bürokratik nedenlerden dolayı kötüleşen çelik ithalatına yönelik haberine dair yorumlarda bulundu.

BMG Latin America, “Durum Meksika’daki tüm çelik ithalatçıları için kaygı yaratacak bir noktaya doğru ilerliyor. İthalat süreçlerinde bu tutarsızlıklar yaşandığı sürece diğer ülkeler üretimlerini Meksika’ya taşırken nasıl şüphe duymayacaklar?” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis geçtiğimiz hafta yayımladığı haberde geçtiğimiz Nisan ayında getirilen yeni kurallar nedeniyle Meksikalı çelik ithalatçılarının yaşadığı sorunlara değinmişti. Bu sorunlar, hükümetin ve bakanların değişmesiyle birlikte daha da artmıştı.

BMG Latin America, Ekonomi Bakanlığının konu hakkında sağlam bir argümana sahip olmadığını, ithalat izinlerinin reddedilmesinin arkasında teknik nedenler olmadığını aktardı. Buna örnek olarak doğru bilgiler sağlansa bile sertifika numarası içermediği iddiasıyla reddedilen izinler verildi.

Şirkete göre bahsi geçen durum haberleşme sürelerinde önemli gecikmelere neden oluyor. Normal şartlarda üç gün alan yanıt verme sürelerinin bazı durumlarda 20 güne kadar çıktığı ve bunun faaliyetleri ciddi şekilde olumsuz etkilediği söyleniyor.