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Deacero'nun Meksika'daki yeni tesisinde ilk kütük döküldü

Salı, 03 Kasım 2026 11:49:17 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies 2 Kasım'da yaptığı açıklamada Meksikalı çelik üreticisi Deacero'nun Ramos Arizpe'deki yeni elektrik ark ocaklı tesisinde ilk kütüğün başarıyla döküldüğünü duyurdu.

Sıradaki aşama profil üretimi

Sürekli döküm makinesi ikinci çelikhanedeki yeni elektrik ark ocağının devreye alma çalışmaları sürerken birinci çelikhanedeki mevcut elektrik ark ocağından sağlanan çelikle çalışıyor. Bu düzenleme yeni tesisin kademeli olarak devreye alınmasını destekliyor. Büyük ebatlı yapısal profil üretimine geçiş kapsamında önümüzdeki haftalarda profil kalıbı üretimine başlanması planlanıyor.

Yıllık 1,5 milyon mt kapasite

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere proje Deacero'nun Danieli'ye sipariş ettiği beşinci elektrik ark ocaklı tesis olarak yıllık 1,5 milyon mt kapasiteyle ve 27 inçe kadar büyük ebatlı profil üretecek şekilde tasarlandı. Ekipman kapsamında otomatik hammadde besleme sistemine ve Danieli'nin “Zero-Man-Around” teknolojisine sahip 150 mt'luk elektrik ark ocağı bulunuyor.

Etiketler: Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi DeAcero 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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